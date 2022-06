Nuevos tiroteos en Estados Unidos: muertos y heridos en Washington y Nueva York

Estados Unidos enfrenta un profundo debate en medio de una epidemia de violencia por armas de fuego.

Nuevos tiroteos en Estados Unidos. Al menos dos personas murieron y varias más resultaron heridas tras incidentes armados registrados la noche del domingo y la madrugada del lunes en Washington y Nueva York, respectivamente.

En Washington, el incidente se produjo la víspera, después de dos hechos violentos durante un concierto no autorizado, precisó Robert Contee, comandante del Distrito de Columbia, en declaraciones a la prensa. La víctima es un joven de 15 años, quien falleció pese a los esfuerzos de la policía para dispersar a la multitud.

Todavía se desconocen las razones por las que el adolescente fue alcanzado por el proyectil, pero antes del incidente la policía había requisado dos armas cerca del lugar y se encontraba a la búsqueda de un hombre con una pistola sin licencia.

Chief Contee and city officials provide an update regarding a shooting with multiple victims shot, including an MPD officer, that occurred this evening in the area of 14th and U Street, NW. https://t.co/j2w5yXqvPZ

— DC Police Department (@DCPoliceDept) June 20, 2022