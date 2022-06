VIDEO | Tiroteo en hospital de Tulsa, Oklahoma, deja varios muertos y heridos

De manera preliminar se dio a conocer que al menos hay cuatro fallecidos, incluido el atacante.

La tarde del miércoles, 1 de junio de 2022, se registró un nuevo tiroteo en Estados Unidos, esta vez en un hospital de Tulsa, Oklahoma.

Según el capitán de la Policía de Tulsa, Richard Meulenberg, el sospechoso fue abatido.

Tras el ataque armado el Sistema de Salud St. Francis cerró su campus debido al suceso acaecido en el edificio Natalie.

Dicho inmueble alberga un centro de cirugía ambulatoria y otras especialidades.

Por su parte, el oficial Wendell Franklin, jefe del Departamento de Policía de Tulsa, compartió en sus redes sociales lo sucedido:

“La Policía de Tulsa ha respondido a un incidente de tirador activo cerca de 61st & Yale. Manténgase alejado del área y ceda el paso a todos los vehículos de emergencia mientras nos ocupamos de esta respuesta. Actualizaremos a los medios tan pronto como podamos recopilar detalles”.

