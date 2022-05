Revelan más datos sobre el atacante de la escuela de Texas; dejó 21 muertos

Equipado con un chaleco antibalas y un rifle, el atacante, de 18 años, entró corriendo a la escuela y abrió fuego en varias aulas.

Autoridades revelaron este miércoles nuevos datos sobre Salvador Ramos, el adolescente que perpetró un tiroteo el martes en una escuela primaria en Uvalde, Texas, matando a 21 personas, entre ellas 19 niños. El joven de 18 años, quien murió tras un intercambio de disparos con la policía, era ciudadano estadounidense y estudiante de la preparatoria de Uvalde, dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott, sin precisar si el atacante se había graduado este año.

Abbott reveló, además, que antes de cometer la masacre el joven habría “disparado a su abuela”. Según un legislador local, la mujer fue transportada a un hospital en San Antonio. El Hospital Universitario de Salud de San Antonio precisó que admitió a una mujer de 66 años en “estado crítico” tras ser baleada, aunque no pudo confirmar su identidad.

Texans are grieving for the victims of this senseless crime & for the community of Uvalde.

Cecilia & I mourn this horrific loss & urge all Texans to come together.

I've instructed @TxDPS & Texas Rangers to work with local law enforcement to fully investigate this crime. pic.twitter.com/Yjwi8tDT1v

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 24, 2022