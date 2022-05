Tiroteo en escuela secundaria deja un herido; policía detiene al sospechoso

La policía desplegó un amplio operativo y pidió a la población evitar la zona cercana al lugar donde se encuentra la escuela.

Una persona resultó herida de bala la mañana de este jueves en un tiroteo en una escuela secundaria de Bremerhaven, en el norte de Alemania, informaron autoridades locales, que además confirmaron que el sospechoso ya había sido detenido. El ataque se produjo en Lloyd Gymnasium, una escuela en el centro de la ciudad.

“La persona armada fue detenida y está actualmente bajo custodia policial”, precisó la policía en un comunicado, aclarando, además, que la persona que resultó herida no es alumno de ese centro estudiantil, aunque no dio más detalles acerca de su identidad; esta fue trasladada al hospital. El diario alemán Nord24 aseguró, por su parte, que esta persona es una mujer que trabaja en la escuela.

Los agentes acudieron a la escuela tras recibir una llamada de un estudiante que dijo oír disparos, según la prensa local. Poco después, la policía de Bremerhaven dijo en Twitter que un amplio operativo estaba en curso y pidió a la población evitar la zona cercana al lugar donde se encuentra la escuela secundaria. “Los estudiantes se hallan en sus clases con sus profesores. La policía tiene la situación bajo control”, añadieron las autoridades en el comunicado.

Arrestan a estudiante por amenazas

En otro incidente, también ocurrido este jueves, la policía de la ciudad de Leipzig detuvo a un estudiante de 21 años, aún en escuela secundaria, tras haber publicado en las redes sociales fotos de sí mismo con armas y profiriendo amenazas no precisadas. Plataformas de redes sociales estadounidenses alertaron a las autoridades alemanas, derivando en una acción de la policía de Leipzig. Un portavoz policial aclaró, no obstante, que el joven sospechoso no presentaba, sin embargo, una amenaza real, pues el arma que poseía era únicamente una pistola de aire comprimido.

Los tiroteos en escuelas son poco comunes en Alemania, uno de los países de Europa con leyes más estrictas en materia de posesión de armas. No obstante, en enero pasado, una estudiante murió y otros tres resultaron heridos en un ataque en una universidad del suroeste del país. El atacante, de 18 años de edad, se suicidó.

