VIDEO. Edificio de 10 plantas se derrumba, dejando al menos seis muertos

Al menos 80 personas quedaron atrapadas bajo los escombros.

Un edificio en construcción, de 10 plantas, se derrumbó este lunes en Abadán, capital de la provincia de Khuzestán, en el suroeste de Irán, dejando al menos seis muertos y decenas de heridos. “Algunas partes del edificio Metropol colapsaron”, indicó la televisión estatal, precisando que el inmueble todavía estaba en construcción.

“Seis personas perdieron la vida y otras 27 resultaron heridas en el siniestro”, según la misma fuente. Un anterior balance, del que informó en televisión Mojtaba Khaledi, portavoz del Servicio Nacional de Rescate, daba cuenta de cuatro muertos y 21 heridos.

Al menos 80 personas quedaron atrapadas bajo los escombros. Se desplegaron perros de rescate para encontrarlas, indicó una antena local de la Media Luna Roja. Los bomberos empezaron a retirar los escombros con grúas, buscando supervivientes, según imágenes difundidas por al televisión iraní. Videos publicados en redes sociales mostraban la evacuación de cuerpos cubiertos con mantas en camillas.

#Iran : Tall building has collapsed in city of #Abadan #آبادان – pic.twitter.com/oERjwEoh87

— Middle East Times 🇮🇷🇵🇸🇸🇾🇾🇪 (@middleeasttime) May 23, 2022