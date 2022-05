El “perfecto” español de Amber Heard asombra en las redes sociales

Mientras algunos sostienen que no conocían el trabajo de la actriz hasta antes de su juicio con Johhny Depp, sus seguidores han demostrado que tiene mucho talento, hasta para los idiomas.

Publicidad

La actriz Amber Heard sigue siendo un blanco de críticas tras la batalla legal que se está llevando a cabo con el productor de cine estadounidense Johnny Depp. La novedad es que ahora fue revelada una entrevista donde ella sale hablando en español y llamó mucho la atención el acento que tiene, el cual suena similar al mexicano.

Los internautas aprovecharon para sacarle beneficio a todo el contenido que esté publicado en las diferentes plataformas, y es que en esta oportunidad le tocó a ella. Pese a que es una entrevista que se desarrolló hace unos cuantos años atrás, algunos quisieron resaltar otras habilidades de la también modelo.

Se trata de conversaciones que tuvo con medios de Latinoamérica, y es que en el 2018 estaban tratando el tema de la promoción de la película ‘Aquaman’ en la que trabajó con grandes estrellas de la industria del cine, entre ellas están: Jason Momoa, Patrick Wilson, Willem Dafoe y también Nicole Kidman.

“Me encanta la camisa, siempre eso pasó conmigo, es que cada vez que paro a una mujer digo: ‘¿Dónde compraste ese vestido o camisa?’, Siempre tienen la misma respuesta, hay dos lugares, los mismos (…) para mí como mujer en qué hago con mi vida profesional y privado es algo tan importante estar en parte del cambio”, dijo a Rosa Gamazo.

La manera de iniciar la conversación fue bastante llamativa, pues en vez de entrar directamente en el tema del filme, lo hizo con un agasajo de la camisa que llevaba puesta la presentadora que iba a realizar la entrevista.

“Yo había visto a Amber en muchas pelis, pero no sabía que hablaba español… Qué hermoso gesto el de ella en hablarlo”, “Su español es mil veces mejor que mi inglés”, fueron parte de algunos comentarios que se registraron para ese entonces.

Su pronunciación

Aunque la ex de Johnny Depp cometió algunos errores de pronunciación, no resulta tan grave si lo comparamos con la fluidez con la que puede sostener una charla con su entrevistadora. Ahora tiene mucho más sentido su romance con el mexicano Valentino Lanus, pues queda claro que el idioma no fue ningún problema para ellos durante los ocho meses que duró su noviazgo.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Publicidad