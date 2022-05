VIDEO. León le arranca el dedo a cuidador tras hacerlo enojar

El hombre comienza a gritar asustado mientras trata de liberar su dedo del hocico del león, pero nada de lo que hizo ni toda la fuerza que aplicó fue suficiente para liberarse. Imágenes fuertes:

Un hombre pagó cara su osadía de querer molestar a un león, el cual le terminó por arrancar un dedo. A través de un video se ha viralizado una grabación en un zoológico de Jamaica, donde el cuidador del animal empieza a molestarlo, mientras la gente lo graba.

Cerca de 15 visitantes ven entretenidos como el sujeto molestaba al felino golpeando su jaula y metiendo la mano entre el enrejado. El sujeto presumía al hacer enojar al animal descuido la rapidez con la que metía la mano a la jaula y su dedo terminó siendo prensado entre las fauces del león, algo que sorprendió a todos.

El hombre comienza a gritar asustado mientras trata de liberar su dedo del hocico del león, pero nada de lo que hizo ni toda la fuerza que aplicó fue suficiente para liberarse. Tras forcejear por un buen tiempo finalmente pudo liberar su mano, pero ya había perdido la mitad de su dedo.

Show off bring disgrace

The lion at Jamaica Zoo ripped his finger off. pic.twitter.com/Ae2FRQHunk

— Ms blunt from shi born 🇯🇲 “PRJEFE” (@OneciaG) May 21, 2022