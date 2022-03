Muerte en Ucrania: Más de 70 niños han perdido la vida por la invasión rusa

Según autoridades, los ataques rusos a territorio ucraniano también han dejado más de un centenar de niños heridos.

Más de 70 niños han muerto en Ucrania por la invasión de Rusia, iniciada el pasado 24 de febrero, denunció este jueves Liudmyla Denisova, encargada de derechos humanos en el Parlamento ucraniano. “Desde el inicio de la invasión rusa al 10 de marzo, 71 niños murieron y más de 100 resultaron heridos” dijo Denisova en un comunicado en Telegram, citado por la AFP. El conteo tomó en cuenta el bombardeo ocurrido la víspera contra un centro médico que albergaba una maternidad y un hospital infantil en Mariúpol, que dejó tres muertos, uno de ellos una niña.

Denisova agregó que en Malyn, en el oeste de Ucrania, otras cinco personas murieron, entre ellas tres niños, cuando siete casas fueron bombardeadas por las fuerzas rusas, y así la encargada de derechos humanos citó varios ejemplos de ataques rusos que han dejado como víctimas a menores de edad.

Este jueves, Jaime Nadal, responsable del Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA) en Ucrania, afirmó que, previo al bombardeo de Mariúpol, otras dos unidades de maternidad también habían sido destruidas. “No es el único. En Zhitómir, la maternidad fue totalmente destruida. En Saltivsky, en la ciudad de Járkov, una maternidad también fue destruida”, precisó Nadal en entrevista por video con periodistas. El responsable no pudo precisar el origen de los bombardeos ni si habían causado víctimas. Hay “69 maternidades y centros prenatales” en Ucrania, agregó.

⚠️ To rain bombs down on babies and expectant mothers is an act of cruelty for which there can be no justification.

See @UNFPA Executive Director Dr. Natalia Kanem’s statement on the bombing of the maternity hospital in Mariupol, #Ukraine: https://t.co/1RWDiI5ova#NotATarget pic.twitter.com/JQQE0QiDbF

— UNFPA (@UNFPA) March 10, 2022