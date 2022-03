VIDEO: Rusia bombardea hospital pediátrico en Ucrania

El presiente ucraniano calificó de “atrocidad” el bombardeo, que dejó más de 15 heridos.

Un nuevo bombardeo de Rusia contra Ucrania dejó al menos 17 heridos en un hospital pediátrico en Mariúpol, en el sureste del país, según anunció el responsable regional, Pavlo Kirilenko. “Hay 17 heridos confirmados entre el personal del hospital”, dijo Kirilenko en declaraciones a la televisión ucraniana, agregando que, que de acuerdo con los primeros reportes, entre los heridos no se cuenta ningún menor de edad. Tampoco se tenían reportes de fallecidos.

El propio presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, compartió en sus redes sociales un video tomado en el lugar del ataque, mostrando el edificio en escombros y calificando el incidente de “atrocidad”. “Ataque directo de las tropas rusas a un hospital de maternidad. Gente; niños están bajo los escombros. ¡Atrocidad! ¿Cuánto tiempo más el mundo será cómplice ignorando el terror? ¡Cierren el cielo ahora mismo! ¡Alto a las matanzas! Tienen poder, pero parece estar perdiendo humanidad”, denunció Zelenski.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

