Joe Biden ordena el embargo sobre importación de petróleo y gas ruso

“Trabajamos estrechamente con Europa y nuestros socios para poner en marcha una estrategia a largo plazo para reducir su dependencia de la energía rusa”, dijo Biden.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este martes un embargo sobre la importación de petróleo y gas de Rusia, para aumentar las sanciones impuestas a ese país por la invasión a Ucrania. Biden precisó que esta decisión se tomó “en estrecha coordinación” con los aliados de Estados Unidos, y apuntó que su país no contribuirá “a subvencionar la guerra” de su par ruso, Vladimir Putin.

Casi al mismo tiempo, el Reino Unido anunció que suspenderá las importaciones energéticas de Rusia antes de finales de 2022, mientras que en Bruselas, la Unión Europea (UE) dio a conocer que tiene la intención de reducir este año en dos tercios sus importaciones de gas de Rusia, antes de una cumbre del bloque en la que se examinará cómo poner fin a la dependencia de los hidrocarburos rusos. Por el momento, Europa se niega a decretar un embargo sobre estas importaciones rusas, que cubren el 40 % de sus necesidades de gas natural y el 30 % de petróleo.

Watch live as I announce actions to continue to hold Russia accountable for its unprovoked and unjustified war on Ukraine. https://t.co/u7bg2980dy

— President Biden (@POTUS) March 8, 2022