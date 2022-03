Termina segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania

Aunque las negociaciones no entregaron los resultados que Ucrania esperaba, sí se alcanzó “una solución para la organización de un corredor humanitario”.

En la frontera entre Polonia y Bielorrusia, las delegaciones de Rusia y Ucrania llevaron a cabo la segunda ronda de negociaciones, en medio del octavo día de la invasión de las fuerzas rusas a territorio ucraniano. “Comenzamos a discutir con los representantes rusos. Los puntos claves de la agenda son un alto el fuego, un armisticio y los corredores humanitarios para la evacuación de civiles de las ciudades y pueblos destruidos o bombardeados de manera constante”, afirmó el consejero de la presidencia ucraniana, Mikhailo Podolyak, en Twitter, publicando una foto de miembros de las dos delegaciones en la mesa de discusiones.

Start talking to Russian representatives. The key issues on the agenda: 1. Immediate ceasefire 2. Armistice 3. Humanitarian corridors for the evacuation of civilians from destroyed or constantly shelled villages/cities. pic.twitter.com/Pv0ISNjsod

La delegación rusa pone tres temas sobre la mesa: “el aspecto militar-técnico, el humanitario e internacional, así como la política”, dijo Medinski sin dar más detalles. La víspera, el representante ruso señaló que hablarían sobre los puntos necesarios para “un alto el fuego”. Posteriormente, el funcionario dijo que la segunda ronda terminó, aunque desafortunadamente sin los resultados que Ucrania necesitaba. “La segunda ronda de negociaciones terminó. Desafortunadamente, los resultados que Ucrania necesita aún no se han alcanzado”, aunque aclaró que “hay una solución para la organización de un corredor humanitario”.

The second round of negotiations is over. Unfortunately, the results Ukraine needs are not yet achieved. There is a solution only for the organization of humanitarian corridors… pic.twitter.com/0vS72cwYSX

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022