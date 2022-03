OMS “muy preocupada” por ataques contra hospitales en Ucrania

“La sanidad y neutralidad de la atención médica deben ser respetados y protegidos”, subrayó la OMS.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se dijo “muy preocupada” por los informes sobre ataques contra hospitales y sitios sanitarios durante la invasión de Rusia a Ucrania. “Estamos muy preocupados a causa de informaciones sobre ataques contra instalaciones sanitarias”, indicó el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en línea. “La sanidad y neutralidad de la atención médica, lo que incluye a los trabajadores de la salud, suministros, transportes e instalaciones para pacientes, así como el derecho a un acceso seguro a dicha atención deben ser respetados y protegidos”, subrayó.

La OMS reiteró su llamado a establecer corredores humanitarios, sobre todo para el transporte de oxígeno, cuyas reservas en Ucrania son particularmente bajas. Un primer envío de equipamiento médico por parte de la OMS, incluidos kits quirúrgicos, llegará a Polonia el jueves, añadió. De acuerdo a este organismo de la ONU, la semana pasada se confirmó un incidente, que consistió en un ataque con armamento pesado contra un hospital que provocó cuatro muertos y 10 heridos, incluidos seis trabajadores sanitarios. La OMS verifica actualmente otros ataques sobre los que fue informada, según su director.

Deeply concerned about the unfolding emergency in #Ukraine. @WHO has released $5.2M from its Contingency Fund for Emergencies & has launched an appeal for:

$45M for ongoing support in Ukraine &

$12.5M to support neighbouring countries to care for refugeeshttps://t.co/T7PnKS9yIC pic.twitter.com/wG0w8Giakv

