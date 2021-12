¿Habrá celebración de Año Nuevo en Times Square?

Nueva York ha reportado un “asombroso” número de nuevos casos de Covid-19 atribuido a la variante Ómicron, lo que llevado a tomar medidas.

Ante el recrudecimiento de la pandemia por la expansión de la variante Ómicron del coronavirus en Estados Unidos y el mundo, muchos se preguntan si este año se llevará a cabo la tradicional celebración de Año Nuevo en Times Square, en Nueva York, donde tradicionalmente miles de personas se reúnen para festejar.

La respuesta la dio el alcalde Bill de Blasio.

Nueva York ha reportado un “asombroso” número de nuevos casos de Covid-19 a lo largo de los cinco distritos de la ciudad, atribuido a Ómicron, lo que llevado a tomar medidas. Por ello, la celebración sí se realizará, pero será reducirá drásticamente.

Típicamente, unos 58 mil neoyorquinos se reúnen para presenciar la caída de la enorme bola en la punta del edificio One Times Square, anunciando la llegada del nuevo año, pero esta vez la asistencia será reducida a solo 15 mil asistentes, confirmó recientemente el alcalde Bill de Blasio.

Además, se anunció que todos los asistentes deberán usar mascarilla de forma obligatoria y probar que ya están vacunados contra el Covid-19. Medidas sanitarias adicionales “mantendrán segura y sana a la multitud completamente vacunada mientras recibimos el Año Nuevo”, apuntó de Blasio.

New Yorkers have stepped up tremendously over the past year. There’s a lot to celebrate and the additional safety measures we’re announcing today will keep the fully vaccinated crowd at Times Square safe and healthy as we ring in the New Year. pic.twitter.com/SbStmLmfxQ

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) December 23, 2021