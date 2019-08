VIDEO. Falsa alarma de tiroteo provoca estampida en Times Square

Una motocicleta que derrapó, un tubo de escape que produjo un poderoso estruendo y 6,000 personas que comenzaron a correr en estampida a consecuencia de un grito de pánico, se conjugaron esta noche en la ciudad de Nueva York.

Esto ocurrió específicamente en la mundialmente famosa Times Square, para activar las alarmas por un presunto atentado.

La información fue confirmada por la reportera de Publinews Internacional, Consuelo Rehbein, quien se encontraba en el lugar, en una asignación especial.

There is no #ActiveShooter in #TimesSquare. Motorcycles backfiring while passing through sounded like gun shots.

We are recieving multiple 911 calls. Please don’t panic. The Times Square area is very safe! @NYPDnews @NYPDTimesSquare

— NYPD Midtown North (@NYPDMTN) August 7, 2019