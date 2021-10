WhatsApp, Facebook e Instagram sufren caídas y fallos de conectividad

Las tres redes sociales son propiedad de Facebook y han comenzado a fallar cerca de las 10:00 horas.

WhatsApp, Facebook e Instagram presentan problemas en conexión este lunes 4 de octubre 2021.

La aplicación de mensajería WhatsApp llevaba meses sin caerse junto con otras apps, donde parecía que Facebook por fin había solucionado los fallos que en el pasado hacían que la aplicación se cayera. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, estas apps han vuelto a fallar.

La caída afecta a todo el mundo, incluyendo a Guatemala, donde WhatsApp no funciona ni desde la web ni desde el móvil. Las versiones de WhatsApp Web y Desktop ya funcionan de manera independiente al móvil gracias a las mejoras introducidas por Facebook en los últimos meses.

La red social Instagram también se ha caído, ya que ambas comparten servidores de Facebook. La compañía lleva años trabajando en la integración de ambas plataformas en una sola para la mensajería, ya que actualmente tienen a sus usuarios divididos en tres plataformas de mensajería distintas. Por ello, es posible que la caída de hoy tenga que ver con alguna configuración errónea de la compañía a la hora de integrar los servicios de las tres plataformas.

Usuarios de estas tres redes sociales que han intentado ingresar a sus cuentas han obtenido las siguientes respuestas:

Instagram ante la caída: “ten paciencia”.

Whatsapp responde: “estamos trabajando en ello”.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021