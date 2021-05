Este 15 de mayo termina el plazo dado para aceptar los nuevos términos. Estas son las consecuencias si no lo haces.

El no saber comunicar bien puede traer consigo consecuencias, sobre todo en la época actual de sobreexposición, redes sociales y más aún si hablamos de una aplicación usada cada mes por más de 2 mil millones de personas, más de un cuarto de toda la población global.

Es lo que le pasó a WhatsApp, que por no saber explicar bien los cambios hechos en su política de Condiciones y Privacidad, provocó una debacle entre sus usuarios, con miles de ellos abandonando la app para irse a otras como Telegram o Signal.

Las nuevas condiciones de WhatsApp

En febrero pasado, Facebook quiso dejar claro que en ningún momento se van a registrar nuestras llamadas o mensajes privados, ni que va a compartir este tipo de información con Facebook. Únicamente recogerá cierta información de las comunicaciones con empresas a través de WhatsApp Business con el único fin de mostrar publicidad relacionada o personalizada.

Por ello, desde hace varias semanas seguro que has visto aparecer un banner sobre el listado de chats cuando abres WhatsApp, con un enlace en el que la aplicación te informa de todos los detalles sobre los cambios llevados a cabo sobre su nueva política de Condiciones y Privacidad.

Y “después de un tiempo -que no aclaran exactamente- comenzaremos a recordarles a los usuarios que revisen y acepten estas actualizaciones para seguir usando WhatsApp”, con una fecha límite para el 15 de mayo.

Pero, y si no acepto sus nuevas condiciones para ese día, ¿qué pasará? ¿Me quedo sin cuenta de WhatsApp? En una actualización dentro de su apartado de Seguridad y Privacidad, WhatsApp explica que si no aceptaste los nuevos términos tranquilo, porque “no “eliminará tu cuenta”. No obstante el no aceptar traerá consigo consecuencias:

Podrás recibir llamadas

Podrás recibir notificaciones

NO podrás leer mensajes en la app

NO podrás enviar mensajes desde la app

Según el blog, estas medidas estarán activas “durante “un breve período” de tiempo si llega el día 15 y no aceptas los nuevos términos, pero no dice más, aunque es de suponer que si el usuario/a insiste en no aceptar las nuevas condiciones, no podrá usar la app ni siquiera para recibir llamadas.

Pero lo curioso es que la semana pasada, parece que la compañía echó el freno en cuanto a esa medida restrictiva, y según un comunicado oficial: “El 15 de mayo no se eliminará ninguna cuenta a causa de esta actualización y nadie perderá la funcionalidad de WhatsApp. Haremos un seguimiento con recordatorios a las personas durante las próximas semanas”.

Por lo tanto, parece que no pasará nada, y que podrás seguir leyendo y enviando mensajes en la aplicación viendo la notificación de que aceptes cuando abras la app. Pero lo cierto es que WhatsApp no ha escrito nada nuevo en el blog sobre este particular.

