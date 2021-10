Con memes, usuarios reaccionan tras el “regreso” de Facebook e Instagram

Facebook e Instagram sufrieron una interrupción por alrededor de seis horas, pero poco a poco comenzaban a restablecerse. WhatsApp, no obstante, aún presentaba fallas de conectividad.

Facebook, una de las redes sociales más populares del mundo, sufrió este lunes una de sus caídas más largas, extendiéndose por alrededor de seis horas y afectando a decenas de millones de usuarios a nivel mundial.

Y no solo fue Facebook. También sus plataforas Instagram y WhatsApp quedaron inhabilitadas por el mismo lapso de tiempo, provocando un colapso de telecomunicaciones en pleno inicio de semana laboral.

Internautas en varias partes del globo, incluyendo América Latina y Estados Unidos, reportaron problemas para ingresar a la plataforma, visualizar contenido o administrar páginas dentro de la misma.

“Disculpe, algo funciona mal. Estamos trabajando en ello y lo solucionaremos tan pronto podamos”, se leía en un mensaje desplegado a los usuarios que intentaban ingresar a Facebook durante la mañana y mediodía del lunes.

Sin embargo, hacia las 15:44, los servicios de las plataformas volvían lentamente a funcionar. No obstante, los problemas de conectividad parecían persistir en WhatsApp, que aún no dejaba a muchos usuarios enviar y recibir mensajes.

Tras percatarse de la falla global, internautas de todas partes del mundo acudieron a otras redes sociales, especialmente a Twitter, para publicar memes al respecto. Y de igual forma lo hicieron al notar que las redes sociales volvían poco a poco a la normalidad.

La popular serie de “El Juego del Calamar”, “Los Simpson”, “Bob Esponja” y hasta “El Chiringuito” fueron utilizados por los internautas para bromear acerca del incidente, sin precedentes para el grupo de California.

