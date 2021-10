Facebook se pronuncia en Twitter por caída mundial, pero no explica causa de interrupción

Otras redes, como Signal y Telegram, experimentaron un aumento de usuarios; mientras las acciones de Facebook también sufren caída.

Facebook y sus plataformas Instagram y WhatsApp siguen sin funcionar para millones de usuarios luego de experimentar una masiva interrupción.

El sitio Downdetector muestra cortes en áreas densamente pobladas como Washington y París desde hace más de cinco horas.

Este lunes, la acción de Facebook cerró con una fuerte baja de 4,89% tras la interrupción de los servicios.

Aunque es inusual que esto ocurra en grandes proporciones y afectando a las tres plataformas, cada una con miles de millones de usuarios, las aplicaciones se ven obligadas a desconectarse regularmente por problemas técnicos.

Otras redes experimentaron un aumento de usuarios ya que la interrupción persistía desde hacía varias horas.

Signups are way up on Signal (welcome everyone!) We also know what it’s like to work through an outage, and wish the best for the engineers working on bringing back service on other platforms #mondays

— Signal (@signalapp) October 4, 2021