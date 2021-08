Angelina Jolie se une a Instagram para publicar carta de niña afgana

La famosa actriz se unió a la red social para ayudar a una adolescente a "luchar por los derechos humanos".

Angelina Jolie se sumó en apoyo a la difícil situación que viven las personas en Afganistán y publicó en su cuenta de Instagram una carta redactada por una adolescente de dicho país.

El texto narra las condiciones en las que viven millones tras la toma del poder por parte de los talibanes. Esto sucedió poco después de que el gobierno de Estados Unidos retirara sus tropas de la nación ubicada en Medio Oriente.

La famosa actriz también expresó su sentir sobre el crítico momentos que pasan los afganos.

“Ahora mismo, la gente de Afganistán está perdiendo su capacidad para comunicarse en las redes sociales y para expresarse libremente me he unido a Instagram para compartir sus historias y las voces de aquellos en todo el mundo que están luchando por sus derechos humanos básicos”, expresó la ex de Brad Pitt.

El texto redactado fue publicado con el título “Una carta de una niña afgana” que por motivos de seguridad no menciona su nombre ni dónde vive.

“Todos hemos perdido nuestra libertad y somos presos de nuevo”, dice.

“Un día vinieron a nuestra casa y todos estábamos asustados y después de ese día pensé a qué hora debería ir a la escuela por la mañana en esta situación, por su existencia”, agregó.

La actriz terminó su publicación con un mensaje de compromiso: “Como otros que están comprometidos, no me apartaré. Seguiré buscando formas de ayudar. Y espero que se unan a mí”.

