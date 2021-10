La información fue dada a conocer a través de la cuenta oficial del inmunizante, que compartió una declaraciones del funcionario del presidente Vladimir Putin.

El ministro de Salud de Rusia, Mijaíl Murashko, afirmó este sábado en una rueda de prensa en Ginebra, Suiza, tras la reunión con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que se han eliminado todas las barreras para el registro de la vacuna contra Covid-19 Sputnik V en la OMS.

El alto funcionario explicó que la compañía que se ocupa del registro de Sputnik V en la OMS tendrá que “firmar una serie de documentos, presentar varios papeles adicionales”. “A partir de hoy, se han eliminado todas las barreras. Por lo tanto, no vemos ningún obstáculo hoy en día para seguir trabajando”, resumió el ministro.

Por su parte, Ghebreyesus calificó el encuentro con el ministro ruso como constructivo y agradeció al alto funcionario su visita. “Gracias, ministro de Salud de Rusia, Mijaíl Murashko, por su visita y por una reunión constructiva”, escribió el director general de la OMS en su cuenta de Twitter.

Cпаси́бо, Mikhail Murashko, #Russia Health Minister, for your visit and constructive meeting about the new @WHO initiatives such as: #WHOAcademy, BioHub, and Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence in Berlin, as well the WHO Emergency Use Listing process for #COVID19 vaccines. pic.twitter.com/sC1JLqSZuR

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 1, 2021