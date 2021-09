Giammattei oficializa a Francisco Coma como ministro de Salud Pública

Coma ha sido nombrado como sucesor de Amelia Flores en el punto más agudo de la pandemia de Covid-19 en Guatemala.

El doctor Francisco Coma fue juramentado este miércoles como nuevo titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

En una ceremonia de juramentación, el presidente Alejandro Giammattei oficializó así el nombramiento del funcionario, tras la renuncia de la doctora Amelia Flores que hizo efectiva este 16 de septiembre.

Coma es parte del equipo de Flores y ocupó el cargo de viceministros de Hospitales, quien reconoce y ha compartido en diversas entrevistas los desafíos a los que se enfrenta el sistema de salud a nivel nacional.

El doctor Francisco Coma es juramentado como nuevo titular del @MinSaludGuate pic.twitter.com/T1LOAH6THq — Karla Marroquín (@kmarroquin_eu) September 16, 2021

Coma es médico y cirujano con postgrado en Administración Hospitalaria y Servicios de Salud en España, y cuenta con una maestría en Gerencia y Desarrollo.

De acuerdo a su hoja de vida, tiene 30 años de experiencia como Director Médico de Hospitales de la red privada en Guatemala y la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica.

Coma ha sido miembro de la Comisión de la Garantía de Calidad del Ministerio de Salud Pública y de la Comisión Nacional para la Reducción de Desastres.

Tercer ministro

Luego de dos semanas en que trascendió la renuncia de Flores, la funcionaria explicó en entrevista en A Primera Hora de Emisoras Unidas que había presentado su carta desde un mes atrás. También confirmó que Coma sería su sucesor y que era una decisión acordada con Giammattei.

Flores, quien dijo que abandonaba el cargo por razones personales y de salud, indicó que se trabajó un proceso de transición junto con Coma.

Junto a Flores, la viceministra Administrativa, Nancy Pezzarossi, dejó el cargo. Ambas funcionarias fueron denunciadas penalmente por señalamientos en el contrato para la adquisición de las vacunas rusas Sputnik V.

Controversia por compra de vacunas

“No, no me arrepiento porque en ese momento era la vacuna a la que podíamos acceder. Yo lamento mucho que hubo muchos actores que no pudieron entender esta situación”, dijo Flores respecto al contrato que causó controversia por el alto costo y volumen de vacunas, y los atrasos para la entrega de las mismas.

El Gobierno pagó Q614.5 millones (US$79 millones 600 mil) para abonar el 50% de la compra de 16 millones de dosis de vacunas Sputnik V. No obstante, diputados de oposición fueron críticos del contrato al considerar que no contaba con suficientes garantías.

Los cambio tienen lugar cuando Guatemala se enfrenta a una tercera ola de casos desde abril de este año.

