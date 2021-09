“La fiscal se cruzó de brazos y no hizo nada”, dice Escobar sobre libertad de Gudy Rivera

La exmagistrada Claudia Escobar, quien denunció al expresidente del Congreso cuando la intentó sobornar, considera que el MP fue complaciente con la reducción de la pena del exlegislador.

Tiempo antes de que Gudy Rivera abandonara la prisión anticipadamente, para la exmagistrada de Sala de Apelaciones, Claudia Escobar, no hubo oposición por el Ministerio Público para que el acusado encarara verdaderamente la justicia.

En entrevista en A Primera Hora de Emisoras Unidas, Escobar recordó detalles del caso por el cual ambas figuras cobraron notoriedad y la llevó al exilio.

“Los corruptos pueden dormir tranquilos” fue la primera reacción de Escobar tras darse a conocer que Gudy Rivera, exdiputado y también expresidente del Congreso de la República, recobró su libertad anticipadamente por una condena en un caso de tráfico de influencias.

En un tuit, desde el exilio al que se vio forzada por este caso, Escobar arremetió contra la fiscal general, Consuelo Porras, quien recién recibió una sanción por el gobierno de Estados Unidos al añadirla a una lista de “actores corruptos y antidemocráticos”.

Seguido del mensaje de Escobar, el Ministerio Público respondió con otros tuits en los que se exponía las condiciones y restricciones que Rivera mantendrá.

como lo son: haber cumplido con más de la mitad de la pena de prisión impuesta, que el reo no había sido condenado por otro delito doloso con anterioridad, haber obtenido buena conducta durante su reclusión, y también ya había hecho efectiva el pago de la pena de multa impuesta;

No obstante, para la exmagistrada un hecho que ha su parecer ha pasado desapercibido incluso a los medios de comunicación, y es que en 2020 se presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una solicitud de casación por el caso de Rivera. El recurso que buscaba anular la sentencia fue declarada sin lugar.

“Sin embargo, de manera totalmente ilógica y absurda, le reduce la pena al señor Rivera. Entonces, en lugar de los 13 o 14 años de pena se le redujo a 8, y por eso ahora el Ministerio Público argumenta que él ya cumplió con la mitad de la condena”, relató Escobar.

“Ellos no hicieron nada cuando se presentó la casación, no se opusieron sino que estuvieron prácticamente de acuerdo. Digamos que era un tema de ‘compadre hablado'”, añadió.

Para la exmagistrada la anomalía se produjo a partir de ese momento en el que la CSJ resolvió que el proceso penal contra Rivera estaba bien y cumplía con los requerimientos legales, pero le redujo la pena y no hubo mayor resistencia por parte de la fiscalía.

“Por eso considero que es un absurdo y la fiscal general se cruzó de brazos y no hizo absolutamente nada para cambiar esa situación”, afirmó Escobar.

#EUSancionesUSA

Claudia Escobar, abogada y exmagistrada de la Corte de Apelaciones de Guatemala: "No hay precedentes de otro Fiscal General que haya sido incluido en una lista de esta naturaleza (…) no he visto un caso similar en América Latina" pic.twitter.com/vgXIHISHRz

— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 21, 2021