Capturan a presunto implicado en el caso conocido como “Dos Erres”

La captura se realizó luego que fuera ubicado en Belice y tras la coordinación entre ese cuerpo policial y las autoridades de ese país, fue entregado y puesto a disposición del juzgado respectivo para que solvente su situación legal.

Agentes de la Policía Internacional (Interpol) en Guatemala informaron acerca de la detención de un hombre que estaría implicado en el caso conocido como “Dos Erres“, en el que fallecieron cientos de personas durante el conflicto armado interno.

De acuerdo con la Interpol, en las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), en Melchor de Mencos, Petén, le dieron cumplimiento a una orden de captura emitida por un juzgado de San Benito en contra de Alfonso Bulux Vicente, de 68 años, por ser presunto responsable del delito de asesinato.

Guatemalan fugitive, Alfonso Bulux Vicente, was handed over to Guatemalan authorities a short while ago at the Western border. Vicente was wanted for his role in the December 1982 massacre at Dos Erres, when over two hundred and fifty villagers, including children, were killed. pic.twitter.com/GGsiftLw50

