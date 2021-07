El filme está basado en el libro «El arte del asesinato político» de Francisco Goldman, escritor de origen guatemalteco.

Publicidad

El documental acerca del asesinato de Monseñor Juan José Gerardi Conedera, The art of a political murder o El arte de un asesinato político, ha sido nominada a los premios Emmy en la categoría de mejor documental.

La producción y transmisión estuvo detrás de la cadena HBO Documentary Films, en un relato basado en el libro que lleva el mismo nombre de autoría de Francisco Goldman, escritor estadounidense con orígenes guatemaltecos.

Fue dirigido por el galardonado director de cine, Paul Taylor, y producido por los ganadores del Oscar George Clooney y Grant Heslov.

El documental reconstruye, con imágenes de archivo y entrevistas actuales, el desarrollo de la investigación del brutal asesinato del defensor de derechos humanos y Monseñor Juan José Gerardi en 1998.

El obispo guatemalteco Juan Gerardi fue un defensor de los derechos humanos de su país, un personaje de autoridad que escuchaba al pueblo. Hasta el día de su asesinato. Un documental producido por George Clooney, #ElArteDelAsesinatoPolítico, esta noche en #HBOLAT y #HBOGOLA. pic.twitter.com/wUXue3gCPk — HBO Latinoamérica (@HBOLAT) December 17, 2020

Una mirada al crimen contra Gerardi

La trama se desarrolla en los proceso de investigación en un caso que conmocionó a un país ya devastado por la guerra civil y “décadas de violencia política y marcado por la lucha por la justicia”.

“El obispo Juan Gerardi buscó dar a conocer los crímenes y la corrupción en Guatemala y pagó con su vida por ello”, dijo el productor ejecutivo George Clooney. “Grant y yo estamos orgullosos de mostrar su coraje al resto del mundo”.

“Me sentí conmovido al ver la nueva obra en su formato videodocumental-reconstructivo, que a mi criterio logró captar la esencia del libro. Este también vino a sacudir a los sectores de poder en este país, que consideraban a Gerardi como un obispo rebelde”, describió Ramiro Mac Donald, en un columna en Plaza Pública.

“Art of Political Murder” nominated Emmy: best historical documentary. La valentía de los que luchan para la justicia en Guatemala- desde el caso Gerardo hasta ahora con FECI— inspira en todo el mundo! 42nd Annual News & Documentary Nominations –The Emmys https://t.co/6iDhnelM0z — Francisco Goldman (@PacoGoldman) July 27, 2021

El documental compite en la categoría de mejor documental histórico junto a Challenger: The Final Flight de Netflix, John Lewis: Good Trouble de CNN Films, Once Upon A Time In Iraq de PBS Frontline y Bully. Coward. Victim. The Story of Roy Cohn, también de HBO Documentary Films.

La entrega de los premios de la categoría de documentales será el miércoles 29 de septiembre a las 8 p.m. (hora del Este en EEUU) y será transmitida en las redes sociales de los Emmy.

(Visited 8 times, 8 visits today)