Caravana migrante centroamericana avanza desde el sur de México

Para contener la migración ilegal, el gobierno mexicano tiene desplegados más 27.000 efectivos de las fuerzas armadas en sus fronteras sur y norte.

Una nueva caravana de unos 300 migrantes, la mayoría centroamericanos, partió este sábado desde la ciudad de Tapachula, en el sureño estado mexicano de Chiapas, rumbo a Estados Unidos, constató la AFP.

El grupo, integrado fundamentalmente por salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, además de algunos haitianos y venezolanos, salió a pie de Tapachula, donde pernoctaron, para luego tomar la carretera costera de Tapachula-Mazatán cargando niños en brazos, maletas y botellas de agua.

“Me uní porque en mi país tengo amenaza de muerte, si me regreso y no me arriesgo a perder todo aquí (…) Tengo la fe de llegar a trabajar allá arriba”, dijo a la AFP un joven hondureño de nombre Darwin.