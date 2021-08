VIDEO. El emocionante recorrido de Kevin Cordón en caravana

La humildad de Kevin Cordón, el brillo en los ojos de los niños al verlo, los aplausos y sonrisas de los guatemaltecos al recibirlo, fueron algunas de las mejores imágenes durante la caravana.

El zacapaneco, Kevin Cordón, vivió este miércoles otro día para guardar en la memoria y el corazón, el pueblo de Guatemala salió a aplaudirle y a agradecerle su digna representación en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Y es que luego de hacer su arribo a Guatemala tras dos días de viaje desde Tokio, el Kevin tuvo un gran recibimiento, desde su llegada al Aeropuerto La Aurora hasta la zona 1 en donde terminó el recorrido, fueron cientos de guatemaltecos los que salieron a mostrarle su admiración, pero los niños fueron los más emocionados.

“¡Kevin, una foto!, ¡Kevin, aquí por favor!, ¡Gracias, Kevin!, ¡Te amamos, Kevin!”, eran algunas de las frases que a gritos se dejaban escuchar mientras él saludaba y se entregaba en agradecimiento.

“¡Por favor, tómate una foto con mi hijo!”, gritó una admiradora, a lo que Kevin accedió con gusto, dejándoles una postal para el recuerdo.

Mientras que a su paso por el Bulevar Liberación, parte de la Avenida Las América, Avenida Reforma y Sexta Avenida, hasta llegar a la 12 calle de la zona 1, cientos de pilotos resonaban sus bocinas para saludarlo.

La hazaña de Kevin Cordón

Y es que pese a no haber subido al podio de los Juegos Olímpicos, Kevin, hizo vibrar a todo un continente con su gran actuación en Tokio, en donde terminó como cuarto mejor del mundo y se convirtió en el primer latinoamericano en alcanzar las semifinales en el bádminton de Juegos Olímpicos.

“No me la creo, uno entrena en base a objetivos y sueños, y estando allá dejó de ser un sueño y se convirtió en una realidad, estar ahí entre los cuatro mejores del mundo aún no me lo creo, como deportistas quería ganar la medalla, pero lo mejor que me pudo pasar como persona es ganarme ese cariño de todo los guatemaltecos, eso lo tengo en mi corazón, quiero inspirar a niños como deportistas y como persona”, dijo Kevin durante la conferencia en el Aeropuerto.

Además dedicó su gesta a Dios y a su hermano, que falleció hace algunos años. “Dios me está dando una segunda oportunidad de jugar bádminton y le doy las gracias, a mi hermano también, todo lo que se logra es para él, y también al pueblo de Guatemala, es un gran orgullo representar al país en estos eventos internacionales, es para ellos todo esto”, expresó.

