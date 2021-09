Uno de los efectos más inmediatos son las secuelas en pacientes, pero además está el factor económico, según el doctor Edwin Asturias.

Los efectos a largo plazo debido a la Covid-19 se verán reflejados en el sector económico, pero además en la salud de las personas debido a las secuelas del virus, afirmó este jueves el exdirector de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), Edwin Asturias.

En entrevista en A Primera Hora de Emisoras Unidas, el epidemiólogo indicó que este es uno de los momentos más agudos de la epidemia, son las pérdidas de vidas, además del impacto económico.

El exdirector de la Coprecovid destacó que el nivel de contagio aumentó tres veces la cantidad reportada en la primera ola, que se registró entre junio y agosto de 2020.

“Estamos documentando los efectos que se están teniendo como problemas cardíacos y de riñón en muchos de estos pacientes que tienen una enfermedad leve (de Covid-19). También vamos a tener una carga importante en las repercusiones económicas de largo plazo en el país”, aseguró Asturias.

Recordó además que por segundo año el turismo registró un índice a la baja del 5% de lo que normalmente estaba, y que la escolaridad también ha sido afectada.

“Esto será un retraso enorme no solo en la expectativa de vida y en la productividad del país, sino también en el índice humano que el país pueda tener para salir adelante”, afirmó Asturias.

Reconoce avance en vacunación

Sobre el ritmo de la vacunación, dijo que se debe felicitar a los salubristas, miles de enfermeros, médicos, voluntarios y todo el personal involucrado en el proceso, el cual consideró que ha tenido un aumento acelerado en las últimas semanas.

Aunque la estrategia de inmunización está avanzando, no obstante, según Asturias, no va al paso deseado. Un escenario que, reafirmó, depende de recursos, pero no hay seguridad de un Congreso o Ejecutivo que esté volcando recursos al sistema de salud.

“No puede uno tratar de vacunar a más personas si usted no contrata más personal, si no pone más recursos en términos de transporte, logística, etcétera”, añadió Asturias.

