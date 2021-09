Covid-19 deja sin espacio el cementerio La Verbena

Guatemala se enfrenta a emergencia con hospitales desbordados y un aumento de fallecidos por Covid-19.

Publicidad

Los hospitales han superado sus capacidades, los contagios de Covid-19 siguen en aumento, pero, la emergencia también se ve reflejada en el cementerio La Verbena.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud confirmó que el camposanto ya dispone con suficientes espacios habilitados, en un momento en el que el número de fallecidos a causa de la enfermedad en Guatemala es de 11 mil 926.

Hasta el 16 de agosto del año pasado se habían hecho 878 inhumaciones, ocupando casi la mitad de los dos mil espacios disponibles en ese lugar. Ahora, según una de las representantes del sindicato, se han tenido que realizar más excavaciones ante la demanda.

#CORONAVIRUSGT Telma Judith Estrada, secretaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, pide a las autoridades del @MinSaludGuate que se contrate personal médico para atender los casos de Covid-19 y que se compren insumos | Vía @EBercian_PN pic.twitter.com/oaeWgNtgio — PublinewsGT (@PublinewsGT) September 1, 2021

Estimaciones según Salud

A futuro se espera que la cantidad de fallecidos aumente, e incluso para un mes y medio se registren hasta 6 mil 900 muertes a causa del Covid-19. La proyección es un estimado que dio conocer el viceministro de Atención Primaria del Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS), Edwin Montúfar.

En una citación con la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Montúfar manifestó su preocupación ante el aumento de contagios. Un cifra que a decir del funcionario, podría llegar a ser cuatro veces más que los 444 mil acumulados hasta el 23 de agosto pasado.

"El incremento de defunciones podría llegar a ser hasta de 25 mil 156, dos veces más que las reportadas al 23 de agosto", dijo el viceministro de @MinSaludGuate. @EmisorasUnidas @PublinewsGT — Sandy Pineda (@SPineda_PN) August 25, 2021

“Duelo congelado”

Marco Antonio Garavito, director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, refirió para una entrevista anterior, que, acorde a nuestra cultura, cuando perdemos a un ser querido hacemos una serie de ritos y simbolismos que ayudan a manejar el duelo.

Sin embargo, cuando esto no ocurre, según Garavito, hay un duelo congelado porque no se vive el proceso. Por esta situación pasan quienes no han podido enterrar a sus familiares que murieron como consecuencia del Covid-19.

“El duelo es una herida que supone dolor humano y en la medida en que se habla y se llora, se vuelve real, ya que al principio existe el mecanismo de negación”, especificó.

Además, el psicólogo, detalló que las personas que perdieron a un familiar y que fue enterrado como XX tendrán que esperar cinco años para comenzar con las gestiones de identificación, ese es el tiempo establecido para inhumar a quienes murieron en una pandemia.

Asistencia telefónica

En la Liga Guatemalteca de Higiene Mental se está dando acompañamiento gratuito a los afectados por la epidemia del nuevo coronavirus.

20 son las personas que reciben atención psicológica diariamente por parte de personal de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental derivado de la pandemia.

Las citas se pueden agendar a los teléfonos: 2232-6269 y 2238-3739, en un horario de 8 a 17 horas.

(Visited 72 times, 72 visits today)