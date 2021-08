Estados Unidos: “Todavía hay amenazas creíbles” en Kabul

Estados Unidos advirtió que la amenaza de atentados persiste en Kabul tras el sangriento atentado que dejó decenas de víctimas el jueves.

Estados Unidos advirtió este viernes que todavía cree que “hay amenazas específicas y creíbles” en Afganistán, un día después del sangriento atentado que dejó decenas de víctimas y mientras siguen las tareas de evacuación de casi de 5 mil personas en el aeropuerto de Kabul.

“Todavía creemos que hay amenazas específicas y creíbles”, dijo el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby. A pesar de todo, Washington cree que podrá sacar a gente “hasta el último momento”.

Dentro del aeropuerto hay 5 mil 400 personas, precisó el Pentágono.

En las últimas 24 horas, a pesar del ataque, se logró evacuar a 12 mil 500 personas en un total de 89 vuelos estadounidenses y de la coalición internacional.

