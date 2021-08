Biden advierte que Estados Unidos responderá “con fuerza” tras atentados en Kabul

El mandatario prometió “perseguir” a los autores de los ataques que provocaron la muerte de al menos 12 militares estadounidenses y que dejaron decenas de heridos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció este jueves un discurso televisado desde la Casa Blanca, en el que se refirió a los atentados suicidas perpetrados horas antes cerca del aeropuerto de Kabul, en Afganistán, donde Washington acelera las operaciones de evacuación.

El mandatario prometió “perseguir” a los autores de los ataques, que provocaron la muerte de al menos 12 militares estadounidenses y que dejaron decenas de heridos en la capital afgana.

En su discurso, Biden también calificó de “héroes” a los estadounidenses que perecieron en los atentados. Además, prometió que Estados Unidos responderá “” en Afganistán, y recalcó que Washington no se verá disuadido de su misión de evacuar a miles de civiles de Kabul.

“No seremos disuadidos por terroristas. No les permitiremos detener nuestra misión. Continuaremos la evacuación”, dijo el presidente, quien además reconfirmó la fecha límite del 31 de agosto para la retirada de las tropas estadounidenses de territorio afgano.

Watch as I deliver remarks on the terror attack at Hamid Karzai International Airport, and the U.S. service members and Afghan victims killed and wounded. https://t.co/NBv02m3Bpm

— President Biden (@POTUS) August 26, 2021