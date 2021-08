Estados Unidos cuestiona nombramiento de fiscal Curruchiche al frente de la FECI

"Nuestra posición sigue siendo que es fundamental que la FECI pueda funcionar y que sus fiscales y analistas estén facultados para seguir investigando casos para mantener la lucha contra la corrupción en Guatemala", afirmó Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de EE.UU.

Estados Unidos cuestionó el jueves el nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción en Guatemala, tras protestas por la destitución de su antecesor y cuando en el país centroamericano cientos bloquearon rutas pidiendo la renuncia de presidente Alejandro Giammattei acusándolo de promover la impunidad.

El “repentino nombramiento” de Rafael Curruchiche como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) “no agrega confianza en la capacidad del organismo para investigar y procesar de forma independiente los casos de corrupción”, dijo a periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

“Nuestra posición sigue siendo que es fundamental que la FECI pueda funcionar y que sus fiscales y analistas estén facultados para seguir investigando casos para mantener la lucha contra la corrupción en Guatemala”, afirmó.

“Cualquier interrupción de las investigaciones por motivos políticos no tiene cabida en un sistema democrático abierto y fuerte”, agregó.

We join the people of Guatemala, Honduras, and El Salvador in rejecting corruption and defending democratic institutions. Today we are announcing a new visa restriction policy that will promote accountability for corrupt and undemocratic actors. https://t.co/zTt8W5cElb

