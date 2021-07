Terror en un cine: tiroteo durante función de “The Forever Purge” deja un muerto

El ataque ocurrió durante la última función nocturna de la cinta de terror.

Una joven de 18 años murió y otro de 19 años resultó herido tras un tiroteo registrado en un cine al sur de California, Estados Unidos, donde se proyectaba una función de la película “The Forever Purge”.

El ataque ocurrió la noche del lunes, 26 de julio, en una de las salas de cine del centro comercial The Crossings en Corona, al sureste de Los Ángeles, durante la última función nocturna de la cinta de terror, según señalan medios internacionales.

Un día después, la policía arrestó a un sospechoso identificado como Joseph Jimenez, de 20 años de edad, a quien se le señala de homicidio, intento de homicidio y robo. Un arma de fuego cuyo calibre coincide con la utilizada en el tiroteo fue hallada en el domicilio de Jimenez.

Tobias Kouroubacalis, jefe de policía de Corona, señaló que para la función de la película en la que ocurrió el tiroteo se habían vendido solamente seis boletos, y aclaró que los detectives dieron con Jimenez gracias a información proporcionada por testigos y a una pista anónima.

El ataque cobró la vida de una joven identificada como Rylee Goodrich, de 18 años, y dejó herido a Anthony Barajas, de 19. Este último, influencer en las redes sociales, con cerca de un millón de seguidores en TikTok, permanecía internado en terapia intensiva este miércoles.

De acuerdo con Kouroubacalis, no había indicios de que Jimenez conociera a las víctimas, o que el estatus de Barajas como figura pública tuviera influencia en el ataque. “Fue completamente no provocado, y las víctimas fueron baleadas sin ningún tipo de contacto previo”, agregó Kouroubacalis.

“The Forever Purge” (“La Purga por Siempre”) es la quinta entrega de la franquicia de “The Purge” (“La Purga”). La cinta está ambientada en un mundo distópico en el que, un día al año, las autoridades permiten, sin ningún castigo, todos tipo de delitos, incluido el asesinato, durante un período de 12 horas. Esta última entrega está dirigida por el mexicano Everardo Gout y protagonizada por los también mexicanos Ana de la Reguera y Tenoch Huerta.

