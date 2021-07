Biden dice que Estados Unidos debe mejorar su campaña de vacunación anticovid

Biden habló poco después de que los CDC recomendaran que las personas completamente vacunadas usen mascarilla en lugares públicos cerrados.

El presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos debe “mejorar” sus tasas de vacunación contra el Covid-19, mientras la autoridad sanitaria recomendó el uso de tapabocas en lugares cerrados para atender un rebrote de la pandemia.

“Hemos visto un aumento en la inmunización en los últimos días, pero tenemos que hacerlo mejor. El jueves, presentaré los nuevos pasos en nuestro esfuerzo por inmunizar a más estadounidenses”, dijo Biden en un comunicado.

