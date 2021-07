VIDEO. Detienen juego de béisbol en Washington por tiroteo en las afueras del estadio

Las detonaciones ocurrieron en una de las salidas del Nationals Park en el partido entre los Nacionales de Washington y los Padres de San Diego.

Publicidad

La jornada del béisbol de las Grandes Ligas estuvo este sábado empañada por una balacera fuera del estadio de los Nacionales en Washington.

Tres personas recibieron disparos afuera de un estadio de béisbol repleto de miles de espectadores en la capital de Estados Unidos, lo que provocó que el juego se detuviera abruptamente y los espectadores abandonaran el lugar.

La policía dijo inicialmente en Twitter que cuatro personas fueron alcanzadas por los disparos, pero el segundo a bordo de la policía de Washington Ashan Benedict indicó más tarde que había tres heridos en el incidente.

Según @DCPoliceDept al menos dos personas recibieron disparos. Hay una investigación activa y parece que no hay una amenaza en curso en este momento. El estadio ya fue evacuado.pic.twitter.com/Xqae8PnNLO — Rolando Segura (@rolandoteleSUR) July 18, 2021

Personas dentro del estadio estuvieron fuera de peligro

“En ningún momento durante este incidente las personas dentro del estadio viendo el juego estuvieron en algún tipo de peligro. No es un incidente de un tirador activo. Todo ocurrió afuera del estadio”, dijo Benedict a periodistas.

El diario The Washington Post dijo, citando a la policía, que un hombre recibió un tiro en la pierna y una mujer, en la espalda, y que sus vidas no corrían peligro. El estado de salud del tercer herido no se conoció inmediatamente.

Periodistas de la AFP que estaban en el juego dijeron que algunos espectadores se precipitaron hacia las salidas del estadio después de escuchar los disparos, mientras que otros permanecieron en sus asientos ante la insistencia inicial del locutor.

⚾: El juego entre Nacionales y Padres fue suspendido en la sexta entrada cuando hubo detonaciones de arma fuego a las afueras del estadio National Park, reportó la policia de la ciudad de Washington. El tiroteo fue entre personas en dos autos.pic.twitter.com/UH5DvA5q6N — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) July 18, 2021

En videos del juego subidos a las redes sociales se podían escuchar claramente varios disparos de armas automáticas.

Las luces de varios coches de la policía se iluminaron en la calle y se oyeron sirenas, mientras se pedía a la multitud que asistía al partido entre los Washington Nationals y los San Diego Padres que abandonaran el estadio, en el vecindario Navy Yard del sur de Washington, DC.

La policía dijo que el incidente “se está investigando” pero que “parece que no hay una amenaza en curso”.

#EEUU🇺🇸| Detienen un partido de béisbol luego que se registrara un tiroteo afuera del estadio National Park de Washington. Aún no hay reporte de muertos o heridos. #N4V pic.twitter.com/hIPJhxOdmV — Noticias 4Visión (@noticias4vision) July 18, 2021

*con información de AFP

(Visited 82 times, 82 visits today)