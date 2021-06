Norma Torres “aplaude” sanción de EE. UU. al diputado Boris España

"Tras la inclusión de Boris España en la lista que solicité de actores corruptos en todos los sectores de la región, esta medida es fundamental para proteger el imperio de la ley", dijo la congresista estadounidense en un mensaje publicado en redes sociales.

La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma J. Torres, se manifestó con respecto a la sanción que el Departamento de Estado de Estados Unidos aplicó al diputado de la bancada Todos, Boris España, pues fue declarado “no elegible” para ingresar a dicho país.

Pero también hizo mención sobre la lista que solicitó anteriormente en la que su país reconoce a agentes de corrupción en América Central.

I applaud this designation by @StateDept & the message it sends to the corrupt in #Guatemala & across #CentralAmerica.

Following Boris España's inclusion on the list I requested of corrupt actors across all sectors in the region, this move is critical to protect the #RuleOfLaw. https://t.co/BWdjlJZweB

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) June 17, 2021