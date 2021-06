FOTOS. Así se vio el espectacular eclipse solar “Anillo de Fuego” de este jueves

El espectáculo estaba reservado a los pocos habitantes de las latitudes más altas, en el noroeste de Canadá, extremo norte de Rusia, noroeste de Groenlandia.

Los habitantes del hemisferio norte pudieron disfrutar este jueves, protegiendo los ojos, de un eclipse solar, denominado “Anillo de Fuego”, que recorrió una franja de aproximadamente 500 kilómetros que abarcó desde Canadá hasta Siberia, pasando por Europa.

El espectáculo estaba reservado a los pocos habitantes de las latitudes más altas, en el noroeste de Canadá, extremo norte de Rusia, noroeste de Groenlandia. Por sobre de Qaanaq, en Groenlandia, el pueblo más septentrional del planeta, la ocultación del disco alcanzó a cerca del 90 %.

No obstante, el fenómeno fue visible, aunque solo parcialmente, en América del Norte, parte de Europa y del norte de Asia.

Check out pics of the Partial Solar Eclipse by the @NASA HQ Photo team captured in #DC and #Delaware early this morning! 📷https://t.co/IMgV37DhyJ pic.twitter.com/HW0gFcAu1N — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) June 10, 2021

En Londres, donde la Luna ocultó el 20 % del Sol, los observadores pudieron ver el eclipse a través de las nubes.

En el máximo de este eclipse anular, la Luna se deslizó lentamente por delante del Sol, dejando un fino anillo luminoso tras su disco negro, llamado “Anillo de Fuego”.

Alineación perfecta

Se trata del primer eclipse solar del 2021 y del decimosexto del siglo XXI.

La NASA compartió fotos del impresionante show celeste:

Today, people in parts of the Northern Hemisphere saw a partial or annular solar eclipse! 🌙 Here are a few of our photos from the East Coast. https://t.co/4Q9RjQaePq #SolarEclipse Did you see the eclipse? Show us your photos! pic.twitter.com/UqTZai3MX4 — NASA Sun & Space (@NASASun) June 10, 2021

Thanks to everyone who watched with us online! If you missed the stream, you can see a few photos from our @NASA photographers here: https://t.co/daGKrpXRdT Keep an eye out for info on future solar & lunar eclipses at https://t.co/sqJjLiUnZv ✨ pic.twitter.com/HrzU0ATWsq — NASA Sun & Space (@NASASun) June 10, 2021

Los curiosos y los aficionados a la astronomía debieron protegerse los ojos con gafas especiales u observar el acontecimiento por proyección, pues bajo ninguna circunstancia se recomienda mirar directamente al Sol, ya que esto puede provocar quemaduras irreversibles en la retina.

Este fenómeno astronómico se produce cuando la Tierra, la Luna y el Sol están perfectamente alineados.

Si el eclipse ocurre cuando la Luna está en el punto más alejado de su trayectoria alrededor de la Tierra, su diámetro aparente es menor y el eclipse es anular, dejando visible un anillo luminoso.

The eclipse will happen around sunrise in the eastern US, so like the Moon during the May lunar eclipse, you’ll be pretty red in the face, @NASASun! The reason is the same — the Sun’s light is being filtered through Earth’s atmosphere, creating a reddish tint.

🌎🌑🔴 pic.twitter.com/iiboghXRfw — NASA Earth (@NASAEarth) June 9, 2021

Un eclipse total, que sumerge brevemente parte del planeta en la oscuridad, ocurre cuando la Luna está mas cerca y su diámetro aparente es igual o superior al del Sol visto desde la Tierra.

El próximo eclipse total tendrá lugar el 4 de diciembre, pero solo será visible desde la Antártida.

*Con información de AFP

