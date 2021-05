¡Mira la “Superluna de Sangre” y el primer eclipse lunar del año!

La “Superluna de Sangre” y el eclipse lunar total serán visibles en territorio guatemalteco.

Buenas noticias para los aficionados a la astronomía, que la madrugada de este miércoles 26 de mayo podrán disfrutar de dos impresionantes fenómenos celestes: la “Superluna de sangre” y un eclipse lunar total.

Ambos eventos celestes serán visibles en varios países de Latinoamérica, como Argentina, Ecuador, México, Perú y en toda Centroamérica, incluyendo Guatemala. También podrán apreciarse en el oeste de Estados Unidos, en Australia y en el sureste de Asia.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrología (Insivumeh) informó, por medio de sus redes sociales, que el eclipse lunar será visible en territorio guatemalteco a partir de las 05:11 horas, alcanzando su máximo a las 05:18 y finalizando a las 05:25 del miércoles.

ECLIPSE TOTAL DE LUNA

26 de mayo 2021

Será visible a partir de las 5:11 am, alcanzando su máximo a las 5:18 am y finalizando a las 5:25 am

INSIVUMEH Prevención para una Mejor Nación#SomosINSIVUMEH #Guatemala #ElCivNoSeDetiene pic.twitter.com/2viRUMvCo8

— INSIVUMEH Guatemala (@insivumehgt) May 25, 2021