Oficial: El Gran Premio de Turquía substituirá al de Canadá en la temporada 2021

Este miércoles se ha hecho oficial la cancelación del GP de Canadá debido a la pandemia del coronavirus.

Este miércoles se ha hecho oficial que el Gran Premio de Canadá de la temporada 2021 de la Fórmula Uno y que iba a correrse el 13 de junio en Montreal, ha sido cancelado por segundo año consecutivo por la pandemia del coronavirus.

El GP de Canadá volverá a las calles de Montreal el año próximo, agregaron las autoridades de Quebec, que anunciaron un acuerdo para albergar esta carrera hasta 2031.

La provincia de Quebec, de la cual Montreal es su ciudad más poblada, es una de las más afectadas por la pandemia de COVID-19.

BREAKING: Turkey joins 2021 calendar in place of Canada on June 11-13

We are looking forward to the return of the Canadian Grand Prix in 2022, which has also signed a two-year contract extension#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/x3R8taLOci

— Formula 1 (@F1) April 28, 2021