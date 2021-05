Al menos 20 muertos por erupción del volcán Nyiragongo en el Congo

Muchas casas fueron engullidas por el flujo de lava, que se extendió por cientos de metros y cortó varios tramos carreteros.

Al menos 20 personas murieron entre el fin de semana y el lunes tras la erupción del volcán Nyiragongo, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), que tomó por sorpresa a toda la población, incluso a las autoridades.

El volcán Nyiragongo, cuyas majestuosas y oscuras laderas dominan Goma y el lago Kivu, entró en erupción a eso de las 18:30 horas (locales) del sábado, desatando el pánico y provocando la evacuación de decenas de miles de personas.

