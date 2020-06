Declaran nueva epidemia de ébola en el noroeste del Congo

La República Democrática del Congo (RDC) declaró oficialmente este lunes una nueva epidemia de ébola tras el rebrote de un foco en el noreste del país, que se añade a otro que afecta al este.

"Una nueva epidemia" de fiebre hemorrágica ébola se declaró en el noroeste de la RDC, declaró el ministro de Salud, Eteni Longondo, en una rueda de prensa.

El gobierno congoleño solicitó el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al anunciar la reaparición del virus del Ébola en Mbandaka, capital de la provincia de Ecuador, unos 600 kilómetros al norte de la capital, Kinshasa. Las dos ciudades están comunicadas por el río Congo a una semana de navegación.

"La OMS tiene equipos en Mbandaka para apoyar la respuesta frente a la nueva epidemia de ébola", indicó en Twitter el director general de la agencia sanitaria de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

.@WHO already has staff in Mbandaka, #DRC supporting the new #Ebola outbreak response.

This outbreak is a reminder that #COVID19 is not the only health threat people face. WHO is continuing to monitor & respond to many health emergencies.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 1, 2020