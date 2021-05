Estados Unidos compartirá en total 80 millones de vacunas contra el Covid-19

Esta cantidad de dosis será distribuida en las próximas seis semanas, anunció este lunes el presidente estadounidense, Joe Biden.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este lunes que su país va a aumentar las exportaciones de vacunas contra el Covid-19 a otros países para recuperar el “liderazgo” en la lucha mundial contra la pandemia, superando así los esfuerzos rivales de China y Rusia.

Biden confirmó que Estados Unidos compartirá otros 20 millones de dosis en las próximas seis semanas, con lo que el total previsto para finales de junio será de 80 millones. Este impulso se debe a la presión ejercida por otros gobiernos sobre el ejecutivo estadounidense para que utilice su gran excedente de vacunas para ayudar a los países en dificultades.

America will never be fully safe while this pandemic is raging globally. That’s why today, I’m announcing that over the next six weeks we will send 80 million vaccine doses overseas.

It is the right thing to do. It is the smart thing to do. It is the strong thing to do.

— President Biden (@POTUS) May 17, 2021