OPS: hospitales en América Latina están “peligrosamente llenos”

La OPS advirtió que la semana pasada un 40 % de las muertes por Covid-19 en el mundo se produjeron en la región.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió este miércoles que América Latina está cursando una crisis por la pandemia de Covid-19, y que los hospitales de la región están “peligrosamente llenos”.

“Los hospitales de la región están peligrosamente llenos”, advirtió Carissa Etienne, directora de la OPS, oficina de las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en una rueda de prensa virtual.

👋 EN VIVO: ✳️ Sesión informativa sobra la situación de la #COVID19 en las Américas 🌎 https://t.co/i8m2ChY7oq — OPS/OMS (@opsoms) May 5, 2021

La directora de la OPS indicó que la semana pasada un 40 % de las muertes por Covid-19 en el mundo se produjeron en la región, y que hay más países que nunca reportando más de mil casos diarios.

🌎 Durante la última semana, más de 1.3 millones de personas se infectaron con COVID-19 en las Américas y más de 36,000 murieron por complicaciones relacionadas con COVID-19 – @DirOPSPAHO https://t.co/syxxpTqzhP — OPS/OMS (@opsoms) May 5, 2021

Etienne destacó, no obstante, que América Latina hizo un trabajo muy destacado para expandir la capacidad hospitalaria en 2020, y que países como Colombia, Panamá y República Dominicana doblaron la capacidad de camas en unidades de cuidados intensivos.

Otros países como Chile y Perú triplicaron este tipo de cupos, mientras que México y Honduras lograron casi multiplicar por cuatro esa capacidad.

Lamentó, no obstante, que a pesar de lo aprendido el año pasado, los “esfuerzos de control no son tan estrictos y la prevención no es tan eficiente”.

OMS creará centro de previsión de epidemias en Berlín

En medio de la emergencia, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y la canciller alemana, Angela Merkel, anunciaron este miércoles la creación de un centro mundial de previsión y detección de epidemias en Berlín.

“La pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto las deficiencias de los sistemas mundiales de información sobre pandemias y epidemias”, declaró el director de la OMS en una conferencia de prensa.

“Los virus se mueven rápidamente, pero los datos pueden moverse aún más rápido. Con una buena información, los países y las comunidades pueden adelantarse a los riesgos”, añadió.

LIVE #AskWHO Q&A on home care for a COVID-19 patient https://t.co/Npjn9iIH2A — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 5, 2021

La plataforma, que probablemente se inaugurará en septiembre, trabajará con socios de todo el mundo para “predecir, prevenir, detectar, prepararse y responder a los riesgos de pandemia y epidemia en todo el mundo”, dijo la OMS.

*Con información de AFP

(Visited 9 times, 9 visits today)