OMS pide a países ricos pagar para acelerar la vacunación en el mundo

“Los países del G7 podrían movilizar una parte substancial de los fondos y encabezar los esfuerzos mundiales para acelerar la vacunación”, dijo la OMS.

El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió el lunes a los países más ricos, congregados en el G7, pagar la mayor parte de los miles de millones de dólares que faltan para garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra el Covid-19, advirtiendo que de lo contrario persistirá la pandemia.

El ACT (instrumento de lucha contra el Covid-19) se “enfrenta a un déficit de financiamiento de 19 mil millones de dólares (de los 22 mil que se necesitan este año), y consideramos que necesitaremos entre 35 mil y 45 mil millones de dólares suplementarios el año próximo para vacunar a la mayoría de los adultos en el mundo”, alertó el funcionario.

Hace un año fue lanzada una iniciativa colectiva para tratar de nivelar las desigualdades de acceso a las vacunas, medicamentos y otros equipos de salud en la lucha contra el Covid-19, conocida con el acrónimo ACT.

El sistema Covax, que se nutre principalmente de vacunas de AstraZeneca, está estancado, pues solo ha suministrado 49 millones de dosis en 121 países y territorios, frente a un objetivo de 2 mil millones en 2021.

En medio de ese estancamiento, Covax firmó un acuerdo con la empresa Moderna para adquirir 500 millones de dosis de su vacuna contra el Covid-19, anunció este lunes la Alianza de la Vacuna (Gavi).

“Estamos muy contentos de firmar este nuevo acuerdo con Moderna, que da a los participantes de Covax acceso a otra vacuna altamente eficaz”, dijo Seth Berkley, director ejecutivo de Gavi, en un comunicado.

We just announced an agreement with Gavi, the Vaccine Alliance to supply up to 500 million doses of the COVID-19 Vaccine Moderna, including an initial 34 million doses to be delivered in the fourth quarter of 2021. Read more: https://t.co/pTvAIqsRJr pic.twitter.com/nxglzgfEXN

— Moderna (@moderna_tx) May 3, 2021