MP pide retirar la inmunidad al expresidente Jimmy Morales

El Ministerio Público a través de la Fiscalía Contra la Corrupción pide retirar la inmunidad al expresidente Jimmy Morales.

La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) presentó la solicitud de antejuicio contra Jimmy Morales, expresidente de la nación y ahora diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Según la fiscalía, Morales pudo haber realizado actos arbitrarios e ilegales al declarar non grato al Iván Velásquez Gómez, el 27 de agosto de 2017.

La petición legal se presentó luego que la Fiscal General, María Consuelo Porras, efectuara cambios entre los nombramientos de varios trabajadores, entre ellos la jefatura de la Fiscalía Contra la Corrupción, antes dirigida por Stuardo Campo.

El fiscal Campo confirmó recién que había una investigación en curso que involucra al expresidente Jimmy Morales, por lo que ya había solicitado información previo a su cambio de fiscalía de sección.

Porras determinó que Campo ahora estará al frente de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.

Tras el cambio, Campo indicó a los medios que al no estar más al frente de la fiscalía no podía ampliar más detalles de los casos que una vez tuvo a su cargo. No obstante, se refirió a la implicación de Morales con relación a la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y su periodo de transición para llegar al Parlacen.

Jimmy Morales declara “non grato” a Velásquez

El 27 de agosto de 2017, un domingo a primera horas, en un mensaje grabado y compartido en las redes sociales del Gobierno, Morales declaró “non grato” al entonces comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, a quien le exigió abandonar el país de forma inmediata.

El mensaje se emitió cuando Morales regresaba al país de un viaje a Nueva York, donde presentó una queja en contra del exjefe de la comisión. Y dos días después de que el MP y la Cicig presentaran una solicitud de antejuicio en su contra para investigarlo por el delito de financiamiento electoral ilícito.

La fiscalía señaló que Morales, en su calidad como secretario general del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), no justificó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el origen de Q6.7 millones que el partido gastó para las elecciones de 2015.

La expulsión de Velásquez se detuvo tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad que dio con lugar amparos y acciones legales presentadas.

Luego Morales hizo un anuncio que no generó sorpresa entre los sectores, no renovaría el mandato de la Cicig. A su vez, vehículos artillados circularon en las afueras de la sede de Cicig y de la Embajada Americana.

El exgobernante decidió la “no-ampliación” del acuerdo de la comisión y reforzó su postura en diversos mensajes públicos.

Noticia en desarrollo.

Con información de Samanta Guerrero, Emisoras Unidas, 89.7 FM.

