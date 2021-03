Alta funcionaria de EEUU: “Guatemala requiere candidatos a la CC libres de influencias o cargos criminales”

Candidatos que demuestren integridad e imparcialidad es lo que requiere Guatemala, según su pronunciamiento.

La subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, de los Estados Unidos, Julie Chung, publicó un mensaje en torno a la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

“La lucha contra la corrupción en Guatemala requiere candidatos a la Corte Constitucional que demuestren integridad e imparcialidad y estén libres de influencias externas o cargos criminales no resueltos”, publicó Chung en un tuit.

The fight against corruption in Guatemala requires candidates to the Constitutional Court that demonstrate integrity and impartiality and are free from outside influence or unresolved criminal charges.

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) March 2, 2021