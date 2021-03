Policía cierra perímetro del Congreso previo a designación de magistrados a la CC

Los diputados sesionan este martes a las 14:00 horas para la designación. Previamente se escuchan a los candidatos en entrevistas, entre ellos la magistrada Dina Ochoa y el diputado Luis Rosales.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) han formado anillos de seguridad en los alrededores del Congreso de la República, donde hoy se hará su elección de dos magistrados ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

La sesión de este martes fue convocada a las 14:00 horas, pero desde hace unas horas el cerco policial se instaló para cerrar las avenidas donde están los accesos de la sede del Legislativo.

En sesión de Jefes de Bloque se aprobó este lunes una agenda que incluye entre los primeros puntos la designación de los magistrados a la CC.

Los diputados decidirán entre 19 candidatos para Magistrado Titular y otros dos para Magistrado Suplente, siendo 81 los votos necesarios para la designar a los dos nuevos magistrados.

El proceso de elección en el Congreso estuvo marcado porque no se permitió que se presentaran objeciones contra los aspirantes ni se abrió un espacio de entrevistas para profundizar en su plan de trabajo.

Los diputados deberán basarse únicamente en un video que grabó cada aspirante que no supera los 15 minutos.

No conformes, la Comisión de Reformas al Sector Justicia escucha en entrevistas a nueve de los aspirantes a la Corte de Constitucionalidad.

Entre los entrevistados figura la actual magistrada de la CC, Dina Ochoa, y el diputado Luis Rosales, quienes expusieron su plan de trabajo.

Congresistas consultados indicaron que Rosales es quien sumaría la mayor cantidad de votos para ser designado y la segunda opción sería Ochoa.

Los consensos empiezan a conocerse a poco tiempo de que inicie la sesión que mantiene la vista puesta de varios sectores.

Inclusive, ayer, Jonathan Blitzer, periodista del New Yorker, hizo referencia a la candidatura de Ochoa provocando que el nombre de la magistrada fuera tendencia durante la noche.

Tomorrow in Guatemala, a judge named Dina Ochoa faces a vote to be re-elected to the country’s Constitutional Court. Her critics accuse her of being corrupt. This thread includes info relevant to that conversation. It’s also about the US & the rule of law in Central America 1/

— Jonathan Blitzer (@JonathanBlitzer) March 2, 2021