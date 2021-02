Más funcionarios de EE. UU. atentos a la elección de la CC

El 14 de abril tomarán posesión los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2021-2016.

La designación de nuevos magistrados de a la Corte de Constitucionalidad (CC) sigue atrayendo la mirada de varios sectores. Cada vez más funcionarios de Estados Unidos se pronuncian por mantener la independencia judicial.

Ayer el senador de Estados Unidos, Patrick Leahy se refirió al nombramiento, luego de que el secretario de Estado de ese país también lo hizo.

El temor de algunos sectores de no elegir a magistrados con los méritos correspondientes es que se pone en riesgo el futuro de casos de corrupción e impunidad. Investigaciones que presentadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público.

The independence of Guatemala’s Constitutional Court is under assault. The outcome will determine whether the rule of law – and democracy itself – can survive in Guatemala. US Ambassador Popp, and the Guatemalan people for whom so much is at stake, have our full support.

— Sen. Patrick Leahy (@SenatorLeahy) February 18, 2021