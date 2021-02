Covid-19: Estados Unidos distribuirá 25 millones de mascarillas

Las mascarillas estarán disponibles en centros de salud comunitarios y despensas de alimentos a nivel nacional, indicaron fuentes oficiales.

El gobierno del presidente Joe Biden prevé distribuir 25 millones de mascarillas en Estados Unidos a partir de marzo, como parte de los esfuerzos para derrotar a la pandemia de Covid-19, afirmó el miércoles un alto funcionario.

“En marzo comenzaremos a entregar millones de mascarillas a los bancos de alimentos y centros comunitarios de salud de todo el país”, dijo Jieff Zients, coordinador de respuesta al Covid-19 de la Casa Blanca.

Las mascarillas serán de tela lavables de alta calidad y se distribuirán de forma gratuita, indicó la Casa Blanca en un comunicado.

“Realmente creemos que esta política tiene mucho sentido porque les permite obtener una mascarilla a personas que en algunas situaciones no pueden encontrarlas o pagarlas”, agregó Zients.

Los centros de salud comunitarios son clínicas para pacientes ambulatorios que prestan servicios en áreas de escasos recursos.

Dos tercios de las personas atendidas por estos centros viven en la pobreza, el 60 % son minorías raciales y casi 1.4 millones no tienen vivienda, de acuerdo con el comunicado.

Los beneficiarios del programa, que cuesta 86 millones de dólares, podrán recibir dos mascarillas por persona en su hogar.

De acuerdo con la última directiva de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia federal de vigilancia de salud pública, usar una mascarilla de tela encima de una mascarilla quirúrgica es una buena combinación, ya que mejora tanto el ajuste como los niveles de filtración.

El uso de mascarillas en Estados Unidos se había politizado mucho durante la reciente administración de Donald Trump, y el presidente republicano rara vez aparecía en público con una puesta.

Cuando asumió el cargo, el demócrata Biden pidió a los estadounidenses que las usaran durante 100 días.

También impuso su uso en edificios federales y medios de transporte interestatales.

El anuncio de la distribución de mascarillas se da dos días después de que el país superara el umbral de los 500 mil muertos por Covid-19.

