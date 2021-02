Joe Biden y Xi Jinping se miden en conversación telefónica de dos horas

Biden se mostró mucho tajante sobre temas sensibles actuales, expresando sus “profundas inquietudes” sobre la cuestión de los derechos humanos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de China, Xi Jinping, arrancaron esta semana su nueva relación midiéndose en una extensa llamada telefónica, en la que cada uno quiso marcar su territorio.

“Ayer por la noche, pasé dos horas al teléfono sin interrupción con Xi Jinping”, dijo este jueves el presidente Biden desde el Despacho Oval, mostrando su voluntad de que Washington sea firme frente a Pekín.

“Si no hacemos nada, nos aplastarán”, añadió el mandatario estadounidense al final de este diálogo, inusualmente largo para tratarse de los dirigentes de las dos primeras potencias mundiales.

I spoke today with President Xi to offer good wishes to the Chinese people for Lunar New Year. I also shared concerns about Beijing’s economic practices, human rights abuses, and coercion of Taiwan. I told him I will work with China when it benefits the American people.

— President Biden (@POTUS) February 11, 2021