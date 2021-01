Líderes mundiales felicitan a Biden, que juró como presidente de Estados Unidos

Joe Biden enfrenta ahora el desafío de retomar las relaciones internacionales de Estados Unidos, tras el caótico mandato de su predecesor, Donald Trump.

Líderes mundiales felicitaron y enviaron mensajes al demócrata Joe Biden, quien este miércoles juró como 46° presidente de Estados Unidos en una ceremonia solemne en el Capitolio, en Washington.

El presidente francés, Emmanuel Macron, envió sus “mejores deseos” al nuevo inquilino de la Casa Blanca, y saludó su decisión de que Estados Unidos regrese al Acuerdo de París sobre el clima.

“Para Joe Biden y Kamala Harris, mis mejores deseos en este día histórico para el pueblo estadounidense”, escribió Macron. “Solamente juntos podremos afrontar los desafíos de nuestro tiempo. Y juntos podremos afrontar el desafío climático, actuando por el bien de nuestro planeta” añadió.

To @JoeBiden and @KamalaHarris.

Best wishes on this most significant day for the American people!

We are together.

We will be stronger to face the challenges of our time. Stronger to build our future. Stronger to protect our planet. Welcome back to the Paris Agreement! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 20, 2021

Después de la ceremonia de asunción al cargo en Washington, Joe Biden debía tomar 17 decisiones presidenciales para realizar una revisión de las medidas emblemáticas correspondientes a la era Trump, muy en particular comprometiendo el regreso de Estados Unidos al acuerdo climático de París (COP21) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El primer ministro británico, Boris Johnson, hizo lo propio al felicitar a Biden y a Harris, resaltando el nombramiento de esta última y calificándolo de “histórico”. “El liderazgo de Estados Unidos es vital en los temas que nos importan a todos, desde el cambio climático hasta el Covid-19, y espero con impaciencia trabajar con el presidente Biden”, tuiteó el líder conservador.

Congratulations to @JoeBiden on being sworn in as President of the United States and to @KamalaHarris on her historic inauguration. America’s leadership is vital on the issues that matter to us all, from climate change to COVID, and I look forward to working with President Biden. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 20, 2021

“Reforzar la alianza”

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió al nuevo presidente estadounidense “reforzar la alianza” entre ambas naciones para enfrentar “desafíos comunes”, haciendo énfasis en lo que calificó de “amenaza” iraní.

“Estoy impaciente de trabajar con usted para reforzar la alianza Estados Unidos/Israel, para continuar extendiendo la paz entre Israel y el mundo árabe y enfrentar desafíos comunes, empezando por la amenaza que representa Irán”, declaró Netanyahu en un video de felicitación.

I look forward to working with you to further strengthen the US-Israel alliance, to continue expanding peace between Israel and the Arab world and to confront common challenges, chief among them the threat posed by Iran. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 20, 2021

Rusia, en tanto, reaccionó declarando que espera un trabajo “más constructivo” con el gobierno de Biden, puntualmente para prolongar el tratado de desarme New Start, que expira el 5 de febrero.

“Esperamos que el nuevo gobierno estadounidense mostrará una posición más constructiva en el diálogo con nosotros” sobre la prolongación del tratado, que limita los arsenales nucleares de las dos potencias, indicó la diplomacia rusa en un comunicado. “Estamos listos para trabajar en base a los principios de igualdad e intereses comunes”, agregó.

Desde Latinoamérica

Líderes latinoamericanos también extendieron sus felicitaciones a Biden y Harris.

“Destacamos su mensaje de unión y reiteramos lo que ha sido una relación histórica, bipartidista y bicameral, que es cada vez más fuerte, con objetivos comunes”, escribió el presidente colombiano, Iván Duque.

Felicitamos al nuevo Presidente de EE.UU, @JoeBiden, y a su Vicepresidenta @KamalaHarris, a quienes les deseamos éxitos. Destacamos su mensaje de unión y reiteramos lo que ha sido una relación histórica, bipartidista y bicameral, que es cada vez más fuerte, con objetivos comunes. pic.twitter.com/cHfhXBm2xe — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 20, 2021

“Paraguay y los Estados Unidos seguirán siempre levantando juntos la bandera de la democracia”, dijo por su parte el mandatario de Paraguay, Mario Abdo Benítez.

Nuestras sinceras felicitaciones al nuevo presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden @POTUS, y a la vicepresidenta Kamala Harris @VP por el inicio de su gobierno.

Paraguay y los Estados Unidos seguirán siempre levantando juntos la bandera de la democracia. — Marito Abdo (@MaritoAbdo) January 20, 2021

Desde Bolivia, el presidente Luis Arce le deseó a Biden “que su gestión permita forjar una nueva historia de igualdad, libertad y democracia”.

Saludamos al Pdte. @JoeBiden, deseamos que su gestión permita forjar una nueva historia de igualdad, libertad y democracia, para el pueblo de los Estados Unidos. Se deben construir lazos de confianza para una relación bilateral enmarcada en el mutuo respeto y la complementariedad — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) January 20, 2021

Por parte de Centroamérica, los mandatarios de Guatemala, Alejandro Giammattei; de Honduras; Juan Orlando Hernández; de Costa Rica, Carlos Alvarado Quezada; y de Panamá, Laurentino Cortizo, también felicitaron al binomio estadounidense.

